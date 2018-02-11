Виктория Бекхэм опровергла сообщения о воссоединении Spice Girls и предстоящем турне (фото)

Вечером 10 февраля Виктория Бекхэм опровергла сообщения о возрождении популярной группы Spice Girls и предстоящем турне. В коротком интервью журналу Vogue 43-летняя миссис Бекхэм заявила: «Я в турне не еду. Девочки в турне не едут!»

Сразу же последовал вопрос, зачем же тогда все пять бывших участниц Spice Girls собирались вместе в доме Джери Хорнер в Хертфордшире неделю назад?

Виктория заявила, что эта встреча была чем-то вроде «мозговой атаки». Мелани Браун, Эмма Бантон, Мелани Чизхолм, Джери Хорнер и Виктория Бекхэм обсуждали идеи возможного совместного сотрудничества, но ни в коем случае ни воссоединения Spice Girls.

«Кроме того, было здорово собраться вместе за ленчем. Я общаюсь с каждой из девочек постоянно, но все впятером мы давно уже не встречались», — добавила Бекхэм.

Британская газета The Sun утверждает, что выяснила, какие идеи обсуждали бывшие участницы группы. В гостях у Джери Хорнер вместе с ними, как оказалось, был и бывший продюсер Spice Girls Саймон Фуллер.

Мелани Чизхолм, Виктория Бекхэм, Джери Хорнер, Саймон Фуллер, Эмма Бантон и Мелани Браун

Речь шла о возможном запуске шоу талантов по типу популярных во многих странах мира «X Фактор» и «У Америки есть талант». Отличие идеи состоит в том, что соревноваться будут только девушки. А судьями будут Браун, Бантон, Бекхэм, Хорнер и Чизхолм. И конечная цель телешоу — создание новой женской супергруппы, которая должна стать не менее популярной, чем были Spice Girls.

Участвовать смогут девушки из разных стран мира, утверждает The Sun.

Виктория Бекхэм предложила также идею создать новую марку женской одежды и аксессуаров и открыть сеть магазинов по типу H&M. Естественно, в названии марки должно присутствовать слово Spice. У Виктории огромный опыт в этой области. Она уже много лет является успешным дизайнером одежды. Вот и сейчас ее новая коллекция была представлена в рамках Недели моды в Нью-Йорке.