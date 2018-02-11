"Эта штука полетела!" - появилось видео реакции Илона Маска на старт Falcon Heavy

В воскресенье, 11 февраля, официальное издание Национального географического общества США National Geographic опубликовало видео с Илоном Маском, запечатленным в момент наблюдения за запуском ракеты-носителя Falcon Heavy.

На кадрах видно, как глава Space X напряженно ожидает и отсчитывает последние секунды до старта.

«Эта штука полетела!», — восклицает Маск, не веря собственным глазам. Потом выбегает на улицу, чтобы воочию наблюдать первый полет Falcon Heavy.