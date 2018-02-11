NASA показало фотографию аномального процесса в Каспийском море
NASA обнародовало фотографию аномального процесса в Каспийском море, названного «молочным вихрем».
Снимок сделан 9 января спектрорадиометром MODIS с космического аппарата Терра.
Ветер на поверхности перемешивает воду и поднимает со дна отложения, что придает прибрежной части моря молочный оттенок, отмечается в сообщении.
Ученые не уверены в природе явления, но предполагают негативное влияние на рыболовство.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер! ”