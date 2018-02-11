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NASA показало фотографию аномального процесса в Каспийском море

NASA показало фотографию аномального процесса в Каспийском море

Инф. «ФАКТОВ»

11.02.2018 9:25 827

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NASA обнародовало фотографию аномального процесса в Каспийском море, названного «молочным вихрем».

Снимок сделан 9 января спектрорадиометром MODIS с космического аппарата Терра.

Ветер на поверхности перемешивает воду и поднимает со дна отложения, что придает прибрежной части моря молочный оттенок, отмечается в сообщении.

Ученые не уверены в природе явления, но предполагают негативное влияние на рыболовство.

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