Вступил в силу закон о временных разрешениях на вещание в зоне АТО

В Украине вступил в силу закон № 2244-VIII о временных разрешениях на вещание в зоне АТО.

Месяц назад документ опубликовали в «Голосе Украины».

С сегодняшнего дня Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания может выдавать разрешения на временное вещание на территориях с особым режимом вещания. Речь идет о районах Украины, граничащих с временно оккупированной территорией, в частности Крымом, а также неподконтрольными районами Донецкой и Луганской областей.

Такое разрешение выдается безвозмездно без проведения конкурса — по принципу заявок — и действует в течение года.

При чем Нацсовет сам должен определить порядок выдачи и аннулирования разрешения на временное вещание, условия разрешения и порядок осуществления надзора за соблюдением законодательства соответствующими компаниями.

Напомним, лицензии украинским радиовещателям в зоне АТО будут выдавать по упрощенной процедуре.