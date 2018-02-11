В Аризоне разбился вертолет с туристами (фото)

В субботу, 10 февраля, близ Большого каньона в США (штат Аризона) произошла авиакатастрофа. Как сообщает газета New York Daily News, разбился экскурсионный одномоторный вертолет Eurocopter EC130.

На борту находились семь человек, включая пилота. Трое из них погибли. Четверо доставлены в больницу. Их состояние оценивается как критическое.

Трагедия произошла в 17.20 по местному времени 10 февраля (02.20 11 февраля по киевскому времени). Причины пока не известны.

После удара о землю, вертолет взорвался

Вертолет принадлежал компании Papillon, которая базируется в Лас-Вегасе и организует вертолетные экскурсии в разные живописные места, включая Большой каньон. Представители компании пока не прокомментировали случившееся.

Эта же компания несет ответственность за гибель пяти жителей Бруклина в 2001 году. Тогда на территории Национального парка Большой каньон разбился вертолет Eurocopter AS350.