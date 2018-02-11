В Соломенском районе Киева в мужчина открыл огонь по толпе: есть пострадавшие (фото)

В Соломенском районе Киева в ночь на 11 февраля мужчина открыл огонь по толпе, три человека пострадали.

Об этом передает «Информатор».

Инцидент произошел возле одного из киевских кафе-баров. Между парнем и девушкой вспыхнула ссора, в результате которой парень достал оружие и начал стрелять по компании молодых людей, которые находились возле бара.

«Прозвучало семь выстрелов. Молодым людям удалось выбить оружие из рук и скрутить хулигана, однако ему и девушке, с которой он ссорился, удалось скрыться», — отмечают в издании.

Позже в полицию поступил звонок о пропаже оружия. Заявителем оказался стрелявший. Сейчас со злоумышленником работает полиция, девушку ищут.

Своих мотивов 30-летний парень объяснить не смог и заявил, что с компанией, по которой открыл огонь, не знаком.

На месте происшествия работают патрульные, ведется следствие.



Напомним, парня, подозреваемого в убийстве пассажира на остановке, задержали 10 февраля по горячим следам.