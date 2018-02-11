Боевики "ДНР" стреляли по беспилотнику ОБСЕ
На территории подконтрольной боевиками «ДНР» в сторону мини-БПЛА, принадлежащему СММ ОБСЕ, был открыт огонь из стрелкового оружия.
Об этом говорится в отчете СММ.
«Осуществляя патрулирование в 300 м к западу от западной окраины н. п. Первомайское (неподконтрольный правительству, 68 км к югу от Донецка), наблюдатели слышали 11 выстрелов из стрелкового оружия в 1,5 км восточно-южный восток. По оценке СММ, огонь велся в направлении мини-БПЛА, который на тот момент пролетал примерно в 1,7 км к юго-востоку от позиции наблюдателей», — говорится в отчете.
Члены патруля миссии спрятались за бронированными автомобилями и забрали БПЛА, который поврежден не был.
В миссии также сообщили, что в 10:41 9 февраля представитель ОРДО совершил предупредительные выстрелы, поскольку патруль остановился в районе, где останавливаться не разрешено.
Это было примерно в 500 м к западу от р. п. Верхнешироковское (быв. Октябрь, неподконтрольный правительству, 29 км к северо-востоку от Мариуполя). Патруль миссии остановился на участке дороги, проходящей между блокпостами Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований.
Напомним, за прошедшие сутки в зоне АТО зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.
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