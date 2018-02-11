Один из самых сексуальных актеров мира публично попросил руки королевы красоты (фото, видео)

Британский актер Идрис Эльба («Тор», «28 недель спустя», «Прометей») разбил сердца своих многочисленных поклонниц. 45-летний Идрис женится на своей подруге — 29-летней модели Сабрине Даур, которая в 2014 году стала победительницей конкурса красоты «Мисс Ванкувер». Актер и американская модель (предки которой происходят из Сомали), встречаются чуть больше года.

Предложение руки и сердца Эльба сделал публично. На премьере в одном из кинотеатров Лондона его режиссерского дебюта — картины «Ярди» — Идрис вышел на сцену вместе с Сабриной. На глазах у переполненного зрителями зала он встал на одно колено и преподнес возлюбленной кольцо. Даур радостно ответила согласием.

Ранее Идрис Эльба уверял, что больше никогда не женится. «Женюсь ли я когда-нибудь еще? Я так не думаю… Брак — это не для всех. Я был там. Это не мое призвание в жизни», — сказал он в одном из интервью в прошлом году.

Первой супругой Идриса. С 1999 по 2003 год, была Ханна Ким Норгард, от которой у него есть 15-летняя дочь Исан.

У актера также имеется трехлетний внебрачный сын Уинстон от его бывшей подруги — визажистки Найаны Гарт.

Идрис Эльба считается одним из самых сексуальных мужчин мира. В 2007 году он попал в сотню самых сексуальных людей планеты по версии журнала People. В 2013 году журнал Essence назвал его самым сексуальным мужчиной года. В 2017 году поклонники актера были уверены, что таким же титулом его наградит People. Однако, издание довольно неожиданно присудило звание «самого сексуального мужчины из ныне живущих» кантри-певцу Блейку Шелтону, бойфренду Гвен Стефани. Это вызвало яростные споры в соцсетях, многие пользователи которых сочли, что Идриса Эльбу незаслуженно «обокрали».