Во Львове девушка подрезала ножом двух парней

Происшествие произошло сегодня, 11 января, в самом центре Львова в 02: 30 ночи.

Как сообщил активист общественной организации «Варта-1» и сотрудник полиции Игорь Зинкевич на своей странице в в Facebook, по словам свидетелей девушка нанесла два ножевых удара двум парням. Она была не одна — с ней были еще одна девушка и парень. Все вместе они скрылись на автомобиле. На место происшествия приехали скорая и полиция.

Сообщается также приметы сбежавших: девушки — блондинка и брюнетка, приблизительно 180 сантиметров роста, парень имеет разбитый нос в следствие борьбы, одет в берцы. Могли сесть в машину серу Шкоду Фабию на Ивано-Франковской регистрации. Полиция просит свидетелей обратиться в правоохранительные органы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, состояние пострадавших не сообщается.