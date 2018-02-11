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Во Львове девушка подрезала ножом двух парней

Во Львове девушка подрезала ножом двух парней

Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов).

11.02.2018 11:50 602

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Происшествие произошло сегодня, 11 января, в самом центре Львова в 02: 30 ночи.

Как сообщил активист общественной организации «Варта-1» и сотрудник полиции Игорь Зинкевич на своей странице в в Facebook, по словам свидетелей девушка нанесла два ножевых удара двум парням. Она была не одна — с ней были еще одна девушка и парень. Все вместе они скрылись на автомобиле. На место происшествия приехали скорая и полиция.

Сообщается также приметы сбежавших: девушки — блондинка и брюнетка, приблизительно 180 сантиметров роста, парень имеет разбитый нос в следствие борьбы, одет в берцы. Могли сесть в машину серу Шкоду Фабию на Ивано-Франковской регистрации. Полиция просит свидетелей обратиться в правоохранительные органы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, состояние пострадавших не сообщается.

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