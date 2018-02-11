Российская ракета-носитель Союз-2 не стартовала с Байконура

Российская ракета-носитель Союз-2.1А не стартовала в расчетное время с космодрома Байконур

Об этом сообщает РИА Новости.

Ракета должна была вывести грузовой корабль Прогресс МС-08, который должен был впервые в истории добраться до Международной космической станции по новой укороченной двухвитковой схеме за 3,5 часа.

Как сообщается на сайте Роскосмоса, на старте прошла команда на автоматическое выключение двигателей, причины пока выясняются. Пуск перенесен на резервную дату — 13 февраля.

Напомним, ранее российская ракета-носитель упала в океан с 19 спутниками