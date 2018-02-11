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В Пекине мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра: много раненых

В Пекине мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра: много раненых

Инф. «ФАКТОВ»

11.02.2018 12:54 99

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В Пекине (Китай) вооруженный ножом мужчина совершил нападение на прохожих в торговом центре Joy City Mall.

Об этом передает Reuters.

В результате нападения одна женщина погибла, еще 12 получили ранения, передает Reuters.

Полиция задержала нападавшего. Им оказался 35-летний житель северной провинции Хэнань. Он признался, что нападение совершил, чтобы «выразить свое недовольство».

Напомним, ранее во Львове девушка подрезала ножом двух парней.

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