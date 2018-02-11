В Пекине мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра: много раненых

Инф. «ФАКТОВ» 11.02.2018 12:54 99 Размер текста: Абв Абв Абв

В Пекине (Китай) вооруженный ножом мужчина совершил нападение на прохожих в торговом центре Joy City Mall. Об этом передает Reuters. В результате нападения одна женщина погибла, еще 12 получили ранения, передает Reuters. Полиция задержала нападавшего. Им оказался 35-летний житель северной провинции Хэнань. Он признался, что нападение совершил, чтобы «выразить свое недовольство». Напомним, ранее во Львове девушка подрезала ножом двух парней.