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На Закарпатье мать зарезала двухлетнюю дочь и ранила отца

На Закарпатье мать зарезала двухлетнюю дочь и ранила отца

Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ»

11.02.2018 13:25 391

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О произошедшей на Закарпатье трагедии вчера вечером, 10 февраля, правоохранителям сообщили медики приемного отделения детской областной больницы, куда была доставлена двухлетняя девочка со следами насильственной смерти.

-Установлено, что в селе Березинка Мукачевского района 28-летняя женщина в доме, в то время, как ее муж находился на работе, нанесла ножевые ранения своей двухлетней дочери. В это время в комнату вошел 50-летний отец женщины, который попытался оттолкнуть ее от внучки. В ответ она нанесла и отцу несколько ударов ножом, после чего попыталась покончить жизнь самоубийством, но ее спасли медики. Ее отец, будучи тяжело раненным, вызвал скорую и полицию, а так же отвез внучку в детскую больницу, но по дороге ребенок умер. В настоящий момент мама-убийца находится в отделении реанимации, возле которого установлен пост правоохранителей, — сообщили «Фактам» в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции Закарпатской области.

В отношении злоумышленницы открыто уголовное производство по статье «Убийство малолетнего ребенка», которая предусматривает наказание виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

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