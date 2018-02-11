Капитан сборной Украины по биатлону едва не попал в топ-20 олимпийского спринта

В Играх-2018 южнокорейском Пхенчхане состоялась вторая олимпийская гонка — мужской спринт на 10 километров. Украину в этом виде программы представляли четыре спортсмена — Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов и Владимир Семаков.

Несмотря на то, представители нашей мужской сборной не входят в элиту мирового биатлона, сегодня им предоставился неплохой шанс на успех. Виной всему сложные погодные условия в Пхенчхане (сильные мороз и ветер) из-за которых целый ряд ведущих спортсменов не справился в спринте со стрельбой. Лучше всех из украинцев этим обстоятельством воспользовался капитан нашей команды Дмитрий Пидручный, которому удалось сегодня отстреляться без промахов. Увы, низкая скорость на дистанции (после гонки Пидручный объяснил ее все теми же сложными погодными условиями) не позволила 26-летнему уроженцу Тернополя подняться выше 21-го места в итоговом протоколе.

Что касается других украинцев, то Артем Прима с двумя промахами занял 40-е место, Сергей Семенов (с одним) — 46-е, Владимир Семенов (с тремя) — 78-е. При этом Пидручный, Прима и Семенов смогли классифицироваться на гонку преследования, которая пройдет в понедельник, 12 февраля.

Победителем сегодняшней гонки и обладателем олимпийского «золота» стал немец Арнд Пайффер, «серебро» досталось чеху Михалу Крчмару, «бронза» — итальянцу Доминику Виндишу.

Олимпиада-2018. Спринт. Мужчины

1. Арнд Пайффер (Германия) — (0+0) 23:38.8

2. Михал Крчмар (Чехия) — (0+0) +4.4

3. Доминик Виндиш (Италия) — (0+1) +7.7

…21. Дмитрий Пидручный (Украина) — (0+0) +48.7

…40. Артем Прима (Украина) — (1+1) +1:36.1

…46. Сергей Семенов (Украина) — (0+1) +1:46.1

…78. Владимир Семаков (Украина) — (1+2) +2:52.9

Напомню, что в женском спринте, которым открывались биатлонные соревнования на Играх в Пхенчхане, украинка Вита Семеренко попала в топ-15.

Завтра, 12 февраля, на Олимпиаде в Пхенчхане пройдут женская и мужская гонки преследования. Начало женских соревнований — в 12.10, мужских — в 14.00. Обе гонки в прямой трансляции покажет телеканале «UA-ПЕРШИЙ».

С графиком проведения и расписанием телетрансляций биатлонных соревнований на Олимпиаде-2018 вы можете ознакомиться здесь.