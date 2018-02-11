Под Москвой разбился пассажирский самолет Ан-148

Предположительно в районе деревни Аргуново разбился самолет Ан-148.

Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на источник в экстренных службах.

На борту находился 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Шансов выжить у них не было.

Пассажирский самолет Ан-148 Саратовских авиалиний потерпел крушение после вылета из Домодедово в Орск.

«Предположительно самолет разбился в районе деревни Аргуново. Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было», — сказал источник.

Ан-148 пропал с экранов радаров после вылета из московского аэропорта Домодедово в Орск. На борту находился 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Очевидцы сообщили в экстренные службы о падении самолета в Раменском районе Подмосковья.

Ранее 19 декабря в России разбился легкомоторный самолет Ан-2. Трагедия произошла в аэропорту Нарьян-Мара. На борту воздушного судна находились 13 человек, в их числе сотрудники управления МВД по Ненецкому автономному округу и глава департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО Сергей Андриянов.