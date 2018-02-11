Пассажирский самолет мог столкнуться с вертолетом – росСМИ

На месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье обнаружены фрагменты почти 50 тел погибших.

Об этом сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

Также неподалеку от места падения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья найдены обломки второго воздушного судна.

По данным другого источника, этим воздушным судном был вертолет. Собеседник редакции не исключает, что он мог столкнуться с Ан-148 в воздухе.

Ранее сообщалось, что на борту лайнера был 71 человек — 65 пассажиров и 6 членов экипажа.