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Пассажирский самолет мог столкнуться с вертолетом – росСМИ

Пассажирский самолет мог столкнуться с вертолетом – росСМИ

Инф. «ФАКТОВ»

11.02.2018 16:07 53

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На месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье обнаружены фрагменты почти 50 тел погибших.

Об этом сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

Также неподалеку от места падения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья найдены обломки второго воздушного судна.

По данным другого источника, этим воздушным судном был вертолет. Собеседник редакции не исключает, что он мог столкнуться с Ан-148 в воздухе.

Ранее сообщалось, что на борту лайнера был 71 человек — 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

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