"Почта России" опровергает версию о столкновении Ан-148 с вертолетом (фото)
В воскресенье, 11 февраля, «Почта России» опровергла телеканалу RT сообщения о том, что причиной крушения пассажирского Ан-148 в Подмосковье являлось столкновение самолета с вертолетом государственной службы.
«В нашем авиапарке вертолетов нет», — заявили в «Почте России».
Однако еще в 2013 году компания рапортовала о том, что осуществляет перевозку почтовых грузов не только на самолетах, но и вертолетах. Для этих целей «Почта России» закупила Ми-2.
Медицинские работники и сотрудники МЧС были вынуждены пешком добираться до места крушения Ан-148 в Раменском районе Подмосковья. Об этом сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, передает «Интерфакс».
«Первый вызов поступил в службу скорой помощи в 14.40. Машина приехала через десять минут. После этого медики и специалисты МЧС пешком в течение часа добирались до места крушения», — сказал Марков.
Он напомнил, что на место трагедия выехали семь бригад Центра медицины катастроф.
В самолете летел 71 человек, включая членов экипажа. Все они, по предварительной информации, погибли. Прибывшие на место крушения спасатели нашли «большое количество тел погибших и фрагментов тел».
Ан-148 вылетел из московского аэропорта «Домодедово» в Орск и через несколько минут после взлета пропал с радаров.
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