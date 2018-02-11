"Почта России" опровергает версию о столкновении Ан-148 с вертолетом (фото)

В воскресенье, 11 февраля, «Почта России» опровергла телеканалу RT сообщения о том, что причиной крушения пассажирского Ан-148 в Подмосковье являлось столкновение самолета с вертолетом государственной службы.

«В нашем авиапарке вертолетов нет», — заявили в «Почте России».

Однако еще в 2013 году компания рапортовала о том, что осуществляет перевозку почтовых грузов не только на самолетах, но и вертолетах. Для этих целей «Почта России» закупила Ми-2.

Медицинские работники и сотрудники МЧС были вынуждены пешком добираться до места крушения Ан-148 в Раменском районе Подмосковья. Об этом сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, передает «Интерфакс».

«Первый вызов поступил в службу скорой помощи в 14.40. Машина приехала через десять минут. После этого медики и специалисты МЧС пешком в течение часа добирались до места крушения», — сказал Марков.

Он напомнил, что на место трагедия выехали семь бригад Центра медицины катастроф.

В самолете летел 71 человек, включая членов экипажа. Все они, по предварительной информации, погибли. Прибывшие на место крушения спасатели нашли «большое количество тел погибших и фрагментов тел».

Ан-148 вылетел из московского аэропорта «Домодедово» в Орск и через несколько минут после взлета пропал с радаров.