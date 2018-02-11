Новая версия крушения Ан-148: отказ одного из двигателей и последующий взрыв

В воскресенье, 11 февраля, член совета директоров компании «Саратовские авиалинии» Михаил Герасименко заявил газете АиФ, что командиром Ан-148, который разбился в Подмосковье, был опытный 51-летний летчик Валерий Иванович Губанов.

«Экипаж весь был опытный, давно летал на этих самолетах, в том числе в авиакомпаниях «Россия» и «Полет». Сам самолет мы выкупили в компании «Россия», — сказал Герасименко.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе.

ТАСС сообщает, что разбившийся самолет был выпущен Воронежским авиастроительным объединением (ВАСО) в 2010 году. На авиазаводе уточнили, что для расследования катастрофы будет создана специальная комиссия.

Кроме того, специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к расследованию крушения. Они уже выехали на место катастрофы для расследования причин.

Официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко заявила, что дело о катастрофе передали в Главное управление по расследованию особо важных дел СКР. Следствие рассматривает все возможные версии крушения самолета, подчеркнула она.

Глава МЧС Владимир Пучков потребовал взять на жесткий контроль все работы в районе авиакатастрофы. Он обратился к рабочей группе правительственной комиссии по ЧС на заседании. «Поднимайте беспилотную авиацию. И шаг за шагом продолжайте поисковую операцию, особое внимание — поиску черных ящиков. Организуйте на месте крушения расстановку сил. Под жесткий контроль возьмите всю зону чрезвычайной ситуации».

Mash пишет, что предварительная причина крушения самолета — отказ и последующий взрыв одного из двигателей.

Очевидцы — жители Раменского района Подмосковья рассказали Mash: «Сперва что-то взорвалось под крылом, и оно загорелось. После этого была еще одна вспышка, и самолет резко упал вниз. Вспышку видели все. Все было так быстро».