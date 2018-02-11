Командир экипажа Ан-148 сообщил диспетчеру о неисправности на борту - СМИ
В воскресенье, 11 февраля, источник, знакомый с ходом расследования авиакатастрофы в Подмосковье сообщил изданию «Газета.Ru», что командир экипажа Ан-148 Валерий Губанов сообщил авиадиспетчерам аэропорта «Домодедово» о неисправности.
Ему было дано «добро» на аварийную посадку на аэродроме в Жуковском.
Официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко заявила, что дело о катастрофе передали в Главное управление по расследованию особо важных дел СКР. Следствие рассматривает все возможные версии крушения самолета, подчеркнула она.
Очевидцы — жители Раменского района Подмосковья — рассказали Mash: «Сперва что-то взорвалось под крылом, и оно загорелось. После этого была еще одна вспышка, и самолет резко упал вниз. Вспышку видели все. Все было так быстро».
На борту самолета находился 71 человек.
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