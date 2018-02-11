В Николаеве во второй раз пытались захватить крупнейший рынок, — полиция
В воскресенье, 11 февраля, в Николаеве предпринята очередная попытка захвата крупнейшего в городе вещевого рынка «Колос».
Об этом сообщили в областной полиции.
На место происшествия прибыли патрульные, следователи и спецназовцы во главе с руководством полиции Николаевской области.
«Сейчас полицейские обеспечивают правопорядок у администрации рынка, нарушений публичной безопасности не допущено», — отметили правоохранители.
Напомним, ранее на Херсонщине произошло нападение на крупный завод. Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Херсонской области, в дежурную часть Новокаховского отдела полиции поступило сообщение, что на территорию одного из предприятий проникли около 20 неизвестных и слышны звуки, похожие на выстрелы.
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