В России сообщили, что иностранцев на борту Ан-148 не было

Первоначальный осмотр места происшествия показал, что выживших при падении самолёта в Подмосковье нет

По предварительным данным, на борту разбившегося в Подмосковье самолета не было представителей иностранных государств и других регионов России, кроме Оренбургской области.

Об этом сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь губернатора области Сергей Шермецинский.

«По первичным сведениям, все пассажиры были с востока области. Все — жители Оренбургской области», — сказал он.

Глава города Орска Андрей Одинцов подтвердил, что все пассажиры самолета «Саратовских авиалиний», потерпевшего крушение в Подмосковье были жителями Оренбургской области.

В то же время, как сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник, первоначальный осмотр места происшествия показал, что выживших при падении самолета в Подмосковье нет.