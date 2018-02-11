В России сообщили, что иностранцев на борту Ан-148 не было
Первоначальный осмотр места происшествия показал, что выживших при падении самолёта в Подмосковье нет
По предварительным данным, на борту разбившегося в Подмосковье самолета не было представителей иностранных государств и других регионов России, кроме Оренбургской области.
Об этом сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь губернатора области Сергей Шермецинский.
«По первичным сведениям, все пассажиры были с востока области. Все — жители Оренбургской области», — сказал он.
Глава города Орска Андрей Одинцов подтвердил, что все пассажиры самолета «Саратовских авиалиний», потерпевшего крушение в Подмосковье были жителями Оренбургской области.
В то же время, как сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник, первоначальный осмотр места происшествия показал, что выживших при падении самолета в Подмосковье нет.
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