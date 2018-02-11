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Президент Франции Макрон хочет реорганизовать ислам во Франции

Президент Франции Макрон хочет реорганизовать ислам во Франции

Инф. «ФАКТОВ»

11.02.2018 18:25 189

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Президент Франции Эммануэль Макрон хочет реорганизовать ислам во Франции, чтобы лучше интегрировать веру, побороть фундаментализм и сохранить «национальную сплоченность».

Об этом сообщает Politico.

«Мы работаем над структурированием ислама во Франции, а также над тем, как это объяснить, потому что это очень важно», — сказал Макрон в интервью Le Journal du Dimanche, опубликованном в воскресенье.

«Моя цель состоит в том, чтобы вновь открыть то, что лежит в основе laïcité (французская концепция секуляризма), возможность верить или не верить, чтобы сохранить национальную сплоченность и возможность иметь свободу сознания», — добавил французский президент.

Напомним, ранее Макрон заявял, что реализация Минских соглашений зашла в тупик.

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