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Ан-148

Среди погибших в авиакатастрофе в Подмосковье трое несовершеннолетних

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

11.02.2018 19:06 733

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В воскресенье, 11 февраля, официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко опровергла информацию о том, что экипаж самолета Ан-148 перед авиакатастрофой связывался с диспетчером и якобы сообщал о технической неисправности.

«На данный момент установлено, что никаких сообщений о неисправности воздушного судна от экипажа не поступало», — сказала Петренко.

Она добавила, что криминалисты приступили к осмотру места авиакатастрофы с применением новейшей техники. «Разброс фрагментов самолета и тел погибших пассажиров занимает большую территорию. Радиус составляет не менее одного километра», — подчеркнула Петренко.

В свою очередь МЧС России сделало заявление, в котором отмечается, что никаких обломков вертолета на месте трагедии в Подмосковье не обнаружено. Следовательно, версия о том, что Ан-148 столкнулся с вертолетом «Почты России», не соответствует действительности.

Пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры сообщила: «На борту воздушного судна находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли».

Также указывается, что в числе погибших трое несовершеннолетних. Это подросток 17 лет и дети 13 и пяти лет от роду.

Представитель оперативного штаба, координирующего действие всех служб и следственных органов на месте крушения самолета, сообщил, что среди жертв авиакатастрофы все же есть один иностранец. Это гражданин Азербайджана. Он подчеркнул, что данная информация предварительная и она по-прежнему проверяется. Сообщения о еще двух иностранных гражданах, которые якобы были среди пассажиров Ан-148, не подтвердилась.

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