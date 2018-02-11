«Динамо» в последнем спарринге в Испании уступило норвежцам (видео)

В воскресенье, 11 февраля, киевские динамовцы завершили программу контрольных матчей на сборе в испанской Марбелье. Последним соперником «бело-синих» стал бронзовый призер чемпионата Норвегии «Сарпсборг». Отмечу, что за игрой киевлян наблюдал бывший наставник «Динамо», а нынче один из тренеров сборной Украины Рауль Рианчо.

В этом поединке Александр Хацкевич доверил место в «основе», главным образом, футболистам, которые накануне не получили достаточной игровой практики в матче с «Видеотоном». В частности, динамовский свитер снова надел 30-летний голкипер Денис Бойко, вернувшийся в родной клуб из турецкого «Бешикташа» на правах аренды. Кстати, молдавский полузащитник Дан Спэтару, находившийся на просмотре, вице-чемпиону Украины не подошел.

К сожалению, встреча со скандинавами завершилась поражением «Динамо» -- 0:1 (Йоргенсен, 59).

«Динамо»:Бойко, Бурда, Самбрано, Шабанов, Миколенко, Ротань, Вербич, Смирный, Буяльский (Шапаренко, 64), Мораес (Беседин, 64), Хлебас.

Таким образом, на втором этапе подготовки «бело-синие» провели шесть спаррингов, в которых отпраздновали три победы (над «Хэбей Чайна Форчун» -- 2:1, «Тянцзинь Теда» -- 3:1 и «Видеотоном» -- 5:0), один раз сыграли вничью (с «Эстерсундом» -- 2:2) и в двух поединках уступили («Академии Пушкаша» -- 2:3 и «Сарпсборгу» -- 0:1).

В среду, 14 февраля, «Динамо» прямо из Испании улетит в Афины на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против АЕКа.

Ранее fakty.ua сообщали, что динамовцы разгромили вице-чемпиона Венгрии.