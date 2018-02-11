Вдова и единственная дочь Спартака Мишулина согласны на вскрытие его могилы (фото)

В России вспыхнул очередной громкий скандал, в центре которого оказались звезды шоу-бизнеса. Актер Тимур Еремеев неожиданно заявил, что является внебрачным сыном Спартака Мишулина. Тимур родился в 1983 году и прежде не претендовал на родство с любимым несколькими поколениями зрителей советским артистом. Теперь же он и его мать утверждают, что Мишулин много лет жил на две семьи.

Тимур Еремеев

Еремеев рассказал эту историю в интервью журналу «Караван историй». Было это прошлой осенью. Скандальную тему тут же подхватили телеканалы. Вышло в эфир уже несколько программ, посвященных Мишулину и его личной жизни.

Спартак Васильевич рассказать правду не сможет — народный артист РСФСР умер в июле 2005 года в возрасте 78 лет. А вот его вдова Валентина Константиновна и единственная дочь Карина категорически отрицают саму возможность того, что Мишулин мог жить на две семьи.

Тимур, чтобы доказать свою правоту, согласился пройти тест ДНК. Результат с точностью 99 процентов подтвердил, что его отец — Спартак Мишулин! Однако Валентину и Карину это не убедило. Они наняли адвоката. Юрист поставил под сомнение тест. Адвокат указывает на два важных момента. Анализ проводила лаборатория, которую Еремеев выбрал сам. Кроме того, и это главное, генетический материал для теста извлекли из концертного костюма Мишулина 20-летней давности, который со дня смерти актера находился в подвале.

Дочь и вдова Спартака Мишулина

Вдова и дочь заявили 11 февраля, что согласны на новый тест ДНК. И чтобы отмести любые сомнения, Валентина и Карина готовы разрешить эксгумацию останков Спартака Васильевича.

Женщины также заявили, что намерены подать в суд на самозванца и «Караван историй». Они потребуют миллион рублей (17 тысяч долларов) в качестве компенсации за клевету и моральный ущерб. Карина даже заявила, что готова наложить на себя руки.

В российских СМИ, а также среди пользователей соцсетей идет бурное обсуждение. Некоторые считают, что Еремеев — самозванец, который устроил весь этот спектакль ради пиара. Он — актер, и скандал нужен ему, чтобы привлечь к себе внимание. Сторонники этой версии указывают на то, что Тимур сделал свое сенсационное признание только спустя 12 лет после смерти Спартака Васильевича. Они уверены, что, если бы у Мишулина был внебрачный сын, о котором он знал, артист рассказал бы об этом пусть не жене, но кому-то из друзей.

Те, кто склоняется к тому, чтобы поверить Тимуру, обращают на разительное сходство молодого Мишулина и Еремеева. Однако скептики полагают, что «сын» мог тайно сделать себе пластическую операцию. И требуют показать фотографии Тимура в детстве или хотя бы в подростковом возрасте.

Мать Еремеева утверждает, что Спартак Васильевич любил ее и их общего сына. Он помогал им материально. И посодействовал Тимуру в покупке первого автомобиля.

Один из старых близких знакомых Мишулина, Александр Добрынин — пока единственный незаинтересованный человек, который заявил, что Спартак Васильевич упоминал в разговорах с ним о внебрачном сыне. В середине 80-х они вместе покупали на базах дефицитные вещи. Спартак брал одни вещи и говорил, что это было для жены и для дочери. Потом отбирал еще другие, и говорил, что это для любимой и их общего маленького сына.

Напомним, ранее известный певец Александр Серов неожиданно рассказал, что у него может быть взрослая внебрачная дочь, и согласился пройти тест ДНК.