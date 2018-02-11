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«Это последствия войны, к которым слепо государство»,&nbsp;— Анатолий Матиос

«Это последствия войны, к которым слепо государство», — Анатолий Матиос

Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

11.02.2018 20:13 2667

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Мужчина, которого 10 февраля убили на остановке общественного транспорта у станции метро «Черниговская» в Киеве — 35-летний Руслан Юрченко, шеф-повар одного из одесских ресторанов. Об этом сообщил его коллега Alex Cooper на странице в Facebook:

«Вчера убили Руса, первого шеф повара Купера (сеть Cooper Burgers. — Авт.), мы проработали больше трех лет вместе. Ножом в спину, солдат 72 бригады в увольнении, на глазах у жены. Знаете за что? За замечание и просьбу соблюдать очередь! Рус был очень добрым и отзывчивым человеком, у него остались двое маленьких детей… — написал он.

По информации главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, преступление совершил военный ВСУ 1990 г. р., который недавно вернулся из зоны АТО. На своей странице в Facebook генерал-полковник юстиции написал:

«Офицер в Киеве беспричинно убил гражданского человека. Неужели наш вечно временный министр здравоохранения и народные избранники слепы и не видят того, что военные страдают посттравматическим синдромом в результате боевых действий? Неужели за 4 года почти войны нельзя найти средства и разработать программы для реабилитации тех, кто вернулся из зоны АТО?».

По его словам, офицеру объявлено подозрение об умышленном убийстве.

«Ранее «пугающим стимулом» что-то делать для социальной и медицинской защиты военных была военная прокуратура. Теперь по закону — никто! Реформы. Сухой доклад военного прокурора Киевского гарнизона: «Вчера в столице около 13 час. возле станции метро «Черниговская» на автобусной остановке младший лейтенант Б. (1990 г. р., контрактник в/ч с местом постоянной дислокации — Белая Церковь) ножом в область сердца убил гражданина Ю. (1983 г. р.). Офицер задержан, объявлено подозрение об умышленном убийстве. Совсем недавно офицер части вернулся из АТО. Конфликт возник во время ожидания в очереди на маршрутный автобус. Офицер пошел в ближайший магазин, купил нож, вернулся и убил человека, который сделал ему замечание. Это — последствия войны, к которым слепо государство», — констатирует главный военный прокурор.

Как ранее сообщали fakty.ua, полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве на остановке общественного транспорта около станции метро «Черниговская» в Киеве. Конфликт произошел, когда один из пассажиров сделал замечание другому, желавшему пройти в салон без очереди. Подозреваемый купил нож, вернулся на остановку и ударил оппонента в сердце.

На снимке: Руслан Юрченко

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