В Киеве состоялся забег ко Дню Святого Валентина
11 февраля на Русановской набережной в Киеве прошел забег ко Дню Святого Валентина Love Run 2018.
Об этом сообщает Информатор.
В забеге на дистанциях 4 и 8 километров, несмотря на снег и гололед, участвовали 300 пар. На финише каждая пара получила медали в виде сердца, а также бутылку воды и шампанского.
Напомним, ранее по Одессе пробежались сотни Санта-Клаусов.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ — Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было? ”