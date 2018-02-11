В Киеве состоялся забег ко Дню Святого Валентина

11 февраля на Русановской набережной в Киеве прошел забег ко Дню Святого Валентина Love Run 2018.

Об этом сообщает Информатор.

В забеге на дистанциях 4 и 8 километров, несмотря на снег и гололед, участвовали 300 пар. На финише каждая пара получила медали в виде сердца, а также бутылку воды и шампанского.

Напомним, ранее по Одессе пробежались сотни Санта-Клаусов.