Драка между пассажирами в аэропорту "Киев" стала причиной массовой задержки рейсов
Появились подробности драки между пассажирами рейсов «Белавиа» и Bravo Airways в Жулянах, которая произошла 9 февраля и стала причиной массовой задержки всех последующих рейсов из аэропорта.
Об этом сообщает ЦТС.
В столичном аэропорту возникла поломка самолета, который должен был лететь в Шарм-эш-Шейх, и вместо него подали другой самолет, который должен был лететь в Минск.
Возмущенные пассажиры белорусского рейса, по словам очевидцев, начали драку, не пуская пассажиров, следовавших на посадку в Египет.
При этом, прибывшей на место происшествия полиции ничего не оставалось, как наблюдать за дракой через стекло, ведь конфликт возник в транзитной зоне после паспортного контроля. На место драки вызвали пограничников.
Согласно онлайн-табло аэропорта, рейс в Шарм-эш-Шейх вылетел из Киева лишь в 11:16 вместо запланированного времени 02:15, а самолет на Минск, с пассажирами которого и произошло недоразумение при выходе на посадку, вылетел почти на час позже — в 6:07 вместо 5:15.
По словам представителей аэропорта, дебоширов, которыми оказались граждане Беларуси, летевшие в Египет, пока что пришлось отпустить — к ним не были предъявлены претензии, поскольку инцидент произошел уже после прохождения паспортного контроля.
Задержки рейсов, вызванные тем, что, как утверждают очевидцы, 150 пассажиров заблокировали выход с паспортного контроля, оказались более чем существенными.
Напомним, под Москвой разбился пассажирский самолет Ан-148
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