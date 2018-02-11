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Украинцев среди жертв катастрофы Ан-148 нет

Украинцев среди жертв катастрофы Ан-148 нет

Инф. «ФАКТОВ»

11.02.2018 23:10 147

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Граждан Украины не было на борту самолета Ан-148, потерпевшего катастрофу в Подмосковье 11 февраля.

Об этом сообщил представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

«По предварительной информации консула, граждан Украины не было на борту самолета Ан-148, потерпевшего катастрофу в Подмосковье», — отметил он.

Напомним, под Москвой разбился пассажирский самолет Ан-148.

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