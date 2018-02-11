Украинцев среди жертв катастрофы Ан-148 нет
Граждан Украины не было на борту самолета Ан-148, потерпевшего катастрофу в Подмосковье 11 февраля.
Об этом сообщил представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
«По предварительной информации консула, граждан Украины не было на борту самолета Ан-148, потерпевшего катастрофу в Подмосковье», — отметил он.
Напомним, под Москвой разбился пассажирский самолет Ан-148.
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