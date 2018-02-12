В Одессе проходит процедура эксгумации тел трех девочек, погибших при пожаре в лагере «Виктория»

В понедельник, 12 февраля, в Одессе приступили к эксгумации тел несовершеннолетних Сони Мазур, Снежаны Арпентий и Насти Кулинич, погибших во время пожара 16 сентября 2017 года в детском оздоровительно-спортивном комплексе «Виктория».

Об этом «ФАКТАМ» стало известно от родственников погибших. Процедура проходит в двух различных местах — на Западном кладбище города, где похоронены две девочки, а также в селе Троицком Одесской области — месте захоронения третьей. На эксгумации присутствуют представители прокуратуры, эксперты, родственники погибших.

25 января родители двух погибших детей обратились в прокуратуру Одесской области с ходатайством о проведении эксгумации и проведении независимой ДНК-экспертизы.

Родители девочек считают, что специалисты Одесского областного бюро судебно-медицинских экспертиз, исследовавшие тела погибших при пожаре, перепутали останки. В частности, сомнения родственников вызвали несоответствия данных первой экспертизы и стоматологической карточки одной из девочек.

В пресс-службе прокуратуры Одесской области подтвердили факт проведения эксгумации, отметив, что таким образом реализуется ходатайство родителей погибших.

«В связи с ходатайством прокурором вынесено постановление о проведении процедуры эксгумации и назначении судебных экспертиз. Все пожелания пострадавших будут учтены», — подчеркнули в пресс-службе.

После завершения изъятия тел их доставят в Харьков для проведения экспертизы.

Как ранее сообщали fakty.ua, пожар на территории детского оздоровительного комплекса «Виктория» унес жизни трех детей. Директор лагеря Петрос Саркисян находится в СИЗО. Сообщено о подозрении в служебной халатности одному из ведущих инспекторов Киевского районного отдела регионального главка Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).