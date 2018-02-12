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Саакашвили не пришел в прокуратуру на допрос, его вызовут повторно

Инф. «ФАКТОВ»

12.02.2018 12:18 68

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Сегодня, 12 февраля, Михеил Саакашвили не пришел на допрос в прокуратуру Киева. Политику предстояло дать объяснения в рамках экстрадиционной проверки. Адвокат Саакашвили Руслан Чорнолуцкий объяснил журналистам, что его клиент считает проверку незаконной и вправе не являться по вызову.

В прокуратуре официальных объяснений от Саакашвили и его представителей не получили. «Причины, по которым он (Саакашвили) и его адвокаты не сообщили о своей неявке, нам не известны. Вместе с тем, это не первый раз, когда органы прокуратуры приглашают господина Саакашвили для дачи объяснений в рамках экстрадиционной проверки. С конца декабря уже было отменено несколько дат по просьбе его адвокатов из-за их занятости в других судебных процессах… Думаю, будем приглашать его (Саакашвили) еще раз, поскольку это гарантия обеспечения всех его прав… Экстрадиционная проверка будет продолжаться», — рассказала в эфире 112 Украина спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Напомним, в Украине в отношении Саакашвили проходит экстрадиционная проверка по запросу грузинской стороны. После завершения проверки будет принято окончательное решение, как ответить на запрос Грузии об экстрадиции Саакашвили.

Фото SaakashviliMikheil/Facebook

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