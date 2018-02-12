﻿

USD 27.06
RSS
Карантин в школе

Грипп в Украине: на карантин закрылись 119 школ столицы

Инф. «ФАКТОВ»

12.02.2018 12:38 154

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

В Киеве по состоянию на 12 февраля на карантин закрыты 119 школ. Об этом на брифинге сообщила директор Департамента образования и науки, молодежи и спорта Киевской городской госадминистрации (КГГА) Елена Фиданян, передает «Интерфакс-Украина».

«Школы закрываются по решению педагогических советов в тех случаях, если заболеваемость детей превышает эпидпорог в определенных классах, параллелях или школах… На утро понедельника было закрыто 119 школ в городе Киеве», — цитирует представителя КГГА Интерфакс-Украина.

В свою очередь директор Департамента здравоохранения столичной администрации Валентина Гинзбург подчеркнула, что текущий уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в столице не достиг эпидемиологического порога. Госпитализировано 266 человек, среди которых 189 детей.

В Киеве насчитывается 429 коммунальных общеобразовательных учебных заведений.

В настоящее время карантин введен в школах Тернополя, Ривного, Мукачево, Николаева, Винницы, Запорожья, Житомира.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины