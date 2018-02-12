Грипп в Украине: на карантин закрылись 119 школ столицы

В Киеве по состоянию на 12 февраля на карантин закрыты 119 школ. Об этом на брифинге сообщила директор Департамента образования и науки, молодежи и спорта Киевской городской госадминистрации (КГГА) Елена Фиданян, передает «Интерфакс-Украина».

«Школы закрываются по решению педагогических советов в тех случаях, если заболеваемость детей превышает эпидпорог в определенных классах, параллелях или школах… На утро понедельника было закрыто 119 школ в городе Киеве», — цитирует представителя КГГА Интерфакс-Украина.

В свою очередь директор Департамента здравоохранения столичной администрации Валентина Гинзбург подчеркнула, что текущий уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в столице не достиг эпидемиологического порога. Госпитализировано 266 человек, среди которых 189 детей.

В Киеве насчитывается 429 коммунальных общеобразовательных учебных заведений.

В настоящее время карантин введен в школах Тернополя, Ривного, Мукачево, Николаева, Винницы, Запорожья, Житомира.