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«Черный Беркут»

В ГПУ рассказали, какая преступная группа организовала расстрел Евромайдана

Инф. «ФАКТОВ»

12.02.2018 13:05 360

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В Генеральной прокуратуре Украины заявляют, что фигурантами дела о расстреле Евромайдана являются шестеро бывших представителей украинской власти, включая экс-президента Виктора Януковича. Об этом на брифинге заявил прокурор ГПУ Янис Симонов.

При этом он напомнил, что 7 февраля ГПУ получила разрешение на проведение специального досудебного расследования относительно Януковича.

«В этом уголовном производстве есть не только Янукович, а вообще 6 человек. Это он (Янукович. — Ред.), бывший глава СБУ Якименко, его заместитель Тоцкий, экс-министр внутренних дел Захарченко, и его заместители Федчук и Ратушняк», — цитирует прокурора УНН.

По его словам, к ходатайству о специальном расследовании относительно Януковича прилагаются 92 тома, в которых подтверждается способ организации преступлений и их последствия.

Ранее генеральний прокурор Украины Юрий Луценко анонсировал возможность начала в 2018 году процесса над бывшими главами СБУ и МВД в деле о расстреле активистов в феврале 2014 года.

Напомним, в настоящее время Оболонский районный суд Киева рассматривает дело о государственной измене беглого экс-президента Украины.

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