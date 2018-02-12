Секреты красоты голливудских звезд: укусы пчел и применяемая не по назначению кока-кола (фото)

После того, как Мадонна обнародовала в Instagram странный видеоролик, в котором ей делают «омолаживающий массаж» двумя вилками, издание Inquirer.net решило напомнить о прочих нестандартных секретах красоты, к которым прибегают знаменитости.

Так, британская супермодель Сьюки Уотерхаус рассказала, что иногда ополаскивает свои волосы в кока-коле. Это, по ее словам, делает шевелюру более объемной.

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу ранее говорила, что практикует апитерапию. Кинозвезда уверена, что жалящие пчелы — лучшее средство для сохранения здоровья и красоты. Пэлтроу утверждает, что эта методика приносит удивительные результаты. «Но как же это больно!» — признается она.

Актриса и модель Блейк Лайвли, звезда телесериала «Сплетница» и супруга актера Райана Рейнольдса, в уходе за своей внешностью использует не только эксклюзивную дорогую косметику, но и домашние рецепты. Так, ее мать научила ее еще в юности смазывать майонезом нижнюю половину волос — перед тем, как мыть их с шампунем. Это предотвращает ломкость волос и появление посеченных кончиков. Кстати говоря, это также излюбленный метод и актрисы Зои Салданы («Аватар», «Коломбиана»).

Еще одна кинозвезда — Кейт Хадсон — также отдает предпочтение дешевым, но действенным методам. Чтобы добиться сияющей, упругой кожи, актриса регулярно погружает лицо в тазик с ледяной водой, когда чувствует, что ей необходимо освежить лицо. В омолаживающую силу льда твердо верил также актер Пол Ньюман.

А вот самые первые звезды Голливуда, похоже, больше всего доверяли спортивным упражнениям. К примеру, актриса немого кинематографа Фрэнсис Старр каждый день перед сном выполняла по 20 сальто. По ее словам это не только позволяло ей выглядеть моложе своих лет, но еще и улучшало пищеварение. «Когда твоя печень переворачивается 20 раз, это прекрасно сказывается на здоровье», — утверждала она в одном из интервью.

Ее коллега по немому кинематографу Фанни Уорд, восхищавшая современников своей «вечной юностью», каждый день проводила по полчаса, повиснув вниз головой. Она была уверена, что кровь, приливающая к голове и лицу, омолаживает.

А Билли Берк, исполнительница роли доброй волшебницы Глинды в голливудском классическом фильме «Волшебник страны Оз» (1939 год), повисала в дверном проеме у себя дома и раскачивалась, как маятник. Билли говорила, что это упражнение увеличивает грудь, укрепляет мышцы рук, улучшает осанку и растягивает позвоночник. «Ты молода, пока твой позвоночник гибок», — говорила актриса.