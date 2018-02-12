Генштаб ВСУ создаст в Украине клубы военно-патриотического воспитания молодежи

В Украине в скором времени могут появиться клубы военно-патриотического воспитания молодежи. Их создание предусмотрено меморандумом, подписанным Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины и Общественной организацией «Общество содействия обороне Украины».

«Целью Меморандума является разработка и внедрение совместных программ, направленных на подготовку граждан Украины к защите Родины, их военно-патриотическое воспитание, подготовку призывников по военно-техническим специальностям, рекламирование военной службы по контракту, в резерве и тому подобное», — сообщили в Генштабе.

Указывается, что данное сотрудничество предусматривает создание на базе учебных заведений Общества, во взаимодействии с представителями военных комиссариатов и воинских частей, клубов военно-патриотического воспитания молодежи. Там же будут развернуты агитационные пункты по разъяснению преимуществ воинской службы по контракту, а также дополнительные пункты предварительного отбора граждан для военной службы по контракту в ВСУ.

Напомним, ранее начальник Генерального штаба — главнокомандующий ВСУ генерал армии Виктор Муженко сообщил, что в 2017 году контракт с Вооруженными Силами Украины подписали более 36 тыс. человек.

Тем временем в Минобороны пообещали в 10 раз увеличить объем закупок для армии, прежде всего новых видов вооружений. В частности, с 2018 года новые танки «Оплот» будут строить только для украинской армии.