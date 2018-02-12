9-летний герой публикации «ФАКТОВ» Лука продолжает собирать деньги на спасение своего друга Никиты

Спасение 9-летнего Никиты Федоренко, которому срочно нужна операция по пересадке костного мозга, продолжается. «ФАКТЫ» писали об удивительной дружбе двух мальчиков — мариупольца Никиты и киевлянина Луки Дадивадзе, который борется за спасение жизни своего товарища. Сейчас Никита проходит курс лечения в отделении химиотерапии столичной больницы «Охматдет». Уже три месяца он находится в больничной палате вместе с мамой и из-за опасности заражения инфекционными заболеваниями не может выйти даже в коридор отделения. Лишь в конце минувшей недели врачи разрешили Никите короткую прогулку на улице. Встретиться с другом решил и Лука, который поехал в «Охматдет» в сопровождении журналиста ТСН Нелли Ковальской.

— Депутаты могли собрать деньги и вылечить всех больных раком детей в Украине, — по-взрослому сказал Лука. - Но они просто строят себе большие дома…

Дети встретились во дворе клиники всего на десять минут. У обоих на лице была защитная маска. Мальчики по-дружески обнялись, Лука передал Никите свежевыжатый гранатовый сок и решительно сказал: «Не беспокойся, деньги мы найдем! Ты должен быть очень сильным…»

— Лука даже мысли не допускает, что с его другом произойдет что-то ужасное, — сказала мама Луки Оксана. - Сын настроен решительно. Я помню, как мы сказали Луке, что после сюжета ТСН на счет Никиты поступило полмиллиона гривен. Он прыгал чуть ли не до потолка от радости. Действительно, за две недели удалось совершить невероятное! Но Лука не чувствует себя героем и немного стесняется, когда его показывают по телевизору. Для него забота о Никите — совершенно нормальное дело. Лука говорит: «За друга я готов на все!»

Для Никиты удалось собрать уже 3 миллиона 200 тысяч гривен. Операция в государственной университетской клинике города Быдгощ (Польша) и последующая реабилитация стоят 108 255 евро. По сути, осталось собрать еще 20 тысяч евро.

По словам врачей, у Никиты есть два месяца, в течение которых ему необходимо провести трансплантацию. Если не успеть, то химиотерапия ему, вероятно, больше уже не поможет.

— Мы надеемся, что деньги будут собраны и моего сына спасут, — призналась Анна Федоренко. — Я благодарна всем, кто перечислил средства на лечение Никиты. И еще очень признательна Луке. Думаю, такого друга моему сыну послал Бог.

Напомним, как писали fakty.ua, Лука Дадивадзе организовал в своей школе благотворительную ярмарку и обратился с экрана телевизора к взрослым с просьбой спасти больного лейкемией друга.