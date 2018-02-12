Букмекеры назвали фаворита двухматчевой дуэли АЕК – «Динамо»

В четверг, 15 февраля, киевское «Динамо» гостевым матчем с греческим АЕКом возобновит выступления в Лиге Европы. При этом подопечные Александра Хацкевича отправятся на первую игру 1/16 финала в Афины прямо из Испании, где завершают тренировочный сбор.

Несмотря на то что беспроигрышная серия подопечных испанца Маноло Хименеса во всех турнирах насчитывает уже 22 (!) матча (в выходные АЕК в чемпионате Греции одолел дома «Астерос Триполи» — 1:0), букмекеры оценивают шансы «Динамо» на выход в 1/8 финала еврокубка выше. Коэффициент на успех АЕКа по сумме двух встреч — 2,10, вице-чемпиона Украины — 1,65.

В то же время в первом поединке соперников на Олимпийском стадионе небольшое преимущество у греков: победу афинского клуба букмекеры оценивают коэффициентом 2,37, ничью и успех гостей — 3,00.

За более полувека выступлений в еврокубках киевское «Динамо» семь раз играло с представителями Греции, пять раз победив, и по разу сыграв вничью и проиграв (в 1975-м с «Олимпиакосом» — 2:2 и 1:0, в 1976-м с ПАОКом — 4:0 и 2:0, в 1995-м с «Панатинаикосом» — 1:0 и в 1998-м с «Панатинаикосом» — 2:1 и 1:2).

Напомню, что выход в 1/8 финала Лиги Европы гарантирует каждому клубу по 750 тысяч евро призовых от УЕФА.

Ранее fakty.ua сообщали, что в последнем спарринге в Испании динамовцы уступили норвежцам.

