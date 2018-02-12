Порошенко объяснил необходимость бойкота футбольного ЧМ-2018

Президент Украины Петр Порошенко не считает безопасной поездку болельщиков на ЧМ-2018, тем не менее, призывает их принять решение по этому поводу самостоятельно. Одновременно глава государства надеется, что мир отправит «единый сигнал», чтобы показать, что политика современной России принята никогда не будет. Об этом Порошенко заявил в интервью Bild.

«Футбольные болельщики должны сами решать, хотят ли они отравиться в Россию, учитывая российскую агрессию в Украине и Сирии», — сказал Порошенко.

По его словам, позиция РФ по игнорированию всяческих правил была в очередной раз продемонстрирована при подготовке к Олимпиаде, когда вместо демонстрации стремления к миру ее войска продолжают наращивать обстрелы на Донбассе.

«У Путина столько войск в Украине, что он может обострить войну, как пожелает. Однажды я сказал канцлеру Ангеле Меркель: «Вы можете себе представить, что в Восточной Украине больше российских танков, чем есть у немецкого бундесвера? 600 танков размещены только на этой небольшой территории», — напомнил Петр Порошенко.

Напомним, Национальная телекомпания Украины отказалась транслировать матчи ЧМ-2018.