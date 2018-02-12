Ан-148 взорвался уже после падения - Следственный комитет России (видео)

В понедельник, 12 февраля, официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко заявила, что взрыв на борту Ан-148, разбившегося в Подмосковье, произошел уже после падения самолета на землю. Она утверждает, что в момент падения самолет не горел.

Это заявление опровергает свидетельства очевидцев, а также выводы независимых экспертов, которые указывают на то, что большой радиус разброса обломков Ан-148 доказывает — самолет взорвался в воздухе.

Как уже сообщали fakty.ua, Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение через четыре минуты после вылета из московского аэропорта «Домодедово». Самолет направлялся в Орск. Погибли все, кто находился на борту — 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Сотрудники СКР изъяли образцы топлива, файлы радиообмена между диспетчерами и командиром экипажа, данные систем слежения за самолетом, электронные показания радара. В офисе «Саратовских авиалиний» проводится обыск.

Место падения самолета прочесывают сотрудники МЧС России и следователи

В районе крушения Ан-148 найдены два «черных» ящика — параметрический бортовой самописец и речевой самописец. Представитель Межгосударственного авиационного комитета (МАК) заявил, что оба «черных» ящика имеют сильные повреждения, но, по предварительным данным, пригодны для расшифровки.