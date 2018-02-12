Скончался актер Дмитрий Соловьев, сын создателя фильма «Асса» Сергея Соловьева

В возрасте 43 лет скончался российский актер Дмитрий Соловьев, известный по фильмам «Нежный возраст», «Дом под звездным небом», «Анна Каренина». Причина смерти пока не сообщается.

Сын знаменитого советского и российского режиссера Сергея Соловьева (создателя фильмов «Асса» и «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви») ушел из жизни утром 12 февраля.

Последней работой Соловьева стало участие в качестве продюсера в фильме «Ке-ды».

Смерть Дмитрия подтвердила актриса Татьяна Друбич. «Да, это так. Спасибо за соболезнования. Я передам Сергею Александровичу», — заявила она в комментарии корреспонденту информационному агентству ФАН.

Дмитрий — сын Сергея Соловьева от второго брака, с актрисой Марианной Кушнеровой («Станционный смотритель»).

Первой женой Сергея Соловьева была популярная актриса, звезда фильмов «Соломенная шляпка» и «Чародеи» Екатерина Васильева (общих детей у них не было). Третьей супругой стала Татьяна Друбич (в 1989 году они оформили развод). От этого брака у режиссера есть 33-летняя дочь Анна — актриса, пианистка и композитор.