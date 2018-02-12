В СБУ прокомментировали задержание "украинского шпиона" в Симферополе

В СБУ не подтверждают связи с задержанным в Симферополе украинским «шпионом» Константином Давиденко и советуют обращаться за комментариями в МИД Украины. Такой комментарий в спецслужбе дали корреспонденту «Укринформа».

Задержание гражданина Украины в аннексированном Крыму произошло 11 февраля 2018 года. ФСБ обвиняет его в сборе и передаче информации о деятельности частей Росгвардии и сотрудников ФСБ в оккупированном Крыму.

Напомним, в отношении украинца, задержанного в Симферополе, было открыто уголовное производство по ст. 276 УК России («Шпионаж»).