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СБУ

В СБУ прокомментировали задержание "украинского шпиона" в Симферополе

Инф. «ФАКТОВ»

12.02.2018 13:56 284

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В СБУ не подтверждают связи с задержанным в Симферополе украинским «шпионом» Константином Давиденко и советуют обращаться за комментариями в МИД Украины. Такой комментарий в спецслужбе дали корреспонденту «Укринформа».

Задержание гражданина Украины в аннексированном Крыму произошло 11 февраля 2018 года. ФСБ обвиняет его в сборе и передаче информации о деятельности частей Росгвардии и сотрудников ФСБ в оккупированном Крыму.

Напомним, в отношении украинца, задержанного в Симферополе, было открыто уголовное производство по ст. 276 УК России («Шпионаж»).

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