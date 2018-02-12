Нынешняя цена газа для населения сохранится только до апреля

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вскоре может существенно увеличиться стоимость природного газа для населения. Это косвенно подтверждают и в правительстве.

«Почему газ для промышленности стоит больше, чем для теплокоммунэнерго? Потому что его реальная цена такая, по какой его покупают хозяйствующие субъекты. Вы знаете, что многие украинские компании сами импортируют газ — и он тоже дороже, чем топливо для теплокоммунэнерго, потому что его реальная цена действительно выше», — заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе «часа вопросов к правительству» в Верховной Раде.

По его словам, нынешняя цена газа для населения сохранится только до апреля.

«Я подчеркиваю, что в текущем отопительном сезоне не будет повышения цены на газ для населения. Мы сейчас находимся в диалоге с МВФ, регулирование ценового вопроса — одно из требований МВФ. Я говорю о двух вещах: первое — должен быть справедливый подход, второе — этот подход должен обеспечить социальную защиту украинцев», — отметил Владимир Гройсман.

Однако пока открытым остается вопрос, на сколько же вырастет стоимость газа и, как следствие, — тарифы на отопление и горячее водоснабжение. Эксперты рассматривают два возможных сценария — резкое либо умеренное повышение стоимости газа.

Так, согласно анализу проекта финансового плана НАК «Нафтогаз Украины», проведенного в Министерстве финансов Украины, с 1 апреля тариф должен вырасти на 62% от нынешнего уровня и достичь 8030 грн за тыс. куб. м. Но и это не предел. С 1 октября 2018 года должно пройти еще одно повышение цены на газ — до 8530 грн за тыс. куб. м. Таким образом, если это произойдет, общий рост тарифа на газ для населения может составить 73%.

Однако если будет принято предложение специалистов Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, то подорожание может составить от 12% до 14%. На официальном сайте Минэнерго недавно был обнародован проект постановления, предлагающий изменить формулу расчета тарифа на газ. Главное нововведение — учитывать стоимость газа на немецком хабе не за 12, а за 6 месяцев. Кроме того, из формулы предлагают исключить стоимость доставки газа с немецкого хаба, а это около 25 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, что в Украине существуют определенные формулы, по которым рассчитывается стоимость коммунальных услуг. В частности, согласно данным ГП «КиевГазЭнерджи», на данный момент формула расчета стоимости газа для его бытовых потребителей выглядит так:





Таким образом, в случае повышения закупочной цены на газ до 8,030 грн за куб. м расчет будет следующим:

8,030 + 0,5208 + 0,2119 + 0,1236 + 1,77 726 = 10,664 грн за 1 куб. м. (расчеты по формуле, приведенной выше, где 1,77 726 — это НДС).

То есть если расчет будет производиться по существующей формуле, но с новыми ценами, то бытовые потребители Киева, обслуживаемые UП «КиевГазЭнерджи», будут платить за кубометр газа 10,664 грн. Таким образом, учитывая существующие нормы потребления газа, в квартирах только с газовой плитой, где нет счетчика, стоимость голубого топлива на одного человека с 1 апреля вырастет на 53% и составит 35,19 грн вместо нынешних 22,97 грн. То есть потребителю, обслуживаемому ГП «КиевГазЭнерджи», придется ежемесячно доплачивать только за газ 12,22 грн.

Стоит отметить, что тарифы на энергоносители и коммуналку связаны между собой. Как подтвердили «ФАКТАМ» эксперты, после подорожания газа неизбежно увеличиваются цены на отопление и горячую воду, а после подорожания электроэнергии — и на холодную воду. Так что, если правительство таки примет решение повысить стоимость голубого топлива, это спровоцирует новую волну подорожания всех коммунальных услуг.

При этом нужно помнить: тариф на газ определяет своим постановлением Кабинет министров, а стоимость горячей воды и отопления для каждого предприятия отдельно устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины. Предприятие считает, сколько стоит их услуга, направляет эти расчеты в комиссию, там расчеты проверяют и утверждают новые тарифы. Но в случае подорожания газа неизбежно возрастут и другие коммунальные тарифы.

Как ранее рассказал «ФАКТАМ» аналитик Центра исследований энергетики Александр Ярощук, если сегодня стоимость гигакалории составляет 1300—1450 гривен, то уже к началу следующего отопительного сезона тариф может вырасти до 2000 гривен. Таким образом, за однокомнатную квартиру в зимние месяцы нужно будет отдать 1500—2000 гривен, а возможно, и больше, в зависимости от площади помещения, погодных факторов и наличия счетчика. Также вырастут цены на остальные услуги, ведь газ является частью производственного процесса и закладывается в себестоимость.

Стоит напомнить, что в Украину прибывают технические эксперты Международного валютного фонда, которые в течение недели будут проводить консультации с представителями власти. В частности, эксперты будут обсуждать состояние выполнения украинскими властями своих обязательств для возобновления кредитования по программе EFF. Одно из главных требований МВФ — унификация тарифообразования на газ. То есть для получения финансовой помощи от МВФ правительство Украины будет вынуждено повысить стоимость газа для населения до уровня, который сейчас установлен для промышленных предприятий.