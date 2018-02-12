На Львовщине решили отремонтировать "дорогу смерти" (фото, видео)

Худшую дорогу Украины — трассу Дрогобыч — Самбор во Львовской области — решено отремонтировать. По информации первого заместителя главы Дрогобычской райгосадминистрации Виталия Скоропада, на трассе начался ямочный ремонт, пока что работы выполнены на 15%, а капитальный ремонт начнется с установлением теплой погоды.

10 февраля, протестуя против ужасного состояния дороги, жители села Броница Дрогобычского района заблокировали трассу. Из-за ям на дороге в село не ходит транспорт, и населенный пункт оказался отрезанным от цивилизации. От водителей трасса получила титулы «дорога смерти», «дорога ужаса», «дорога шока».

«Сейчас на дороге Дрогобыч — Самбор проводятся работы по профилированию с добавлением посыпочного материала. Снимается верхний слой для уменьшения ям — это те меры, которые можно выполнить в настоящее время», — рассказал Скоропад.

По информации облавтодора, капитальный ремонт начнется в апреле — после установления благоприятных погодных условий, чтобы соблюсти все технологические требования и температурные режимы. Тендер на капитальный ремонт был проведен в августе прошлого года. Его выиграла турецкая фирма.

Напомним, Государственное агентство автомобильных дорог Украины определило трассы, которые будет ремонтировать в 2018 году. Планируются работы на основных коридорах: Gо Highway, М-03, М-05, М-01, Н-08, Н-31.