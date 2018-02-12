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В Киеве полицейские спасли пятерых детей на пожаре

Полицейские спасли пятерых детей на пожаре в Киеве

Дария ГОРСКАЯ, «ФАКТЫ»

12.02.2018 14:40 90

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На Троещине в Киеве двое полицейских спасли многодетную семью из охваченной дымом квартиры. Инцидент произошел вечером, когда сотрудники Деснянского районного управления Национальной полиции Сергей Святнюк и Андрей Ахременко возвращались с оперативного задания в райотдел. Проходя мимо одной из многоэтажек, они увидели, что из окна квартиры валит густой дым, а на балконе этой же квартиры стоит подросток, кричит и зовет на помощь.

— В тот момент мы осуществляли привод подозреваемого, я вынужден был сначала доставить его в райотдел, — говорит старший оперуполномоченный Деснянского райотдела полиции Сергей Святнюк. — А мой коллега сразу бросился на помощь.

— В подъезде было столько дыма — ничего не разглядеть! — рассказывает Андрей Ахременко. — Я включил фонарик на телефоне, на ощупь добрался до квартиры. Нас встретил мальчик на вид лет 12−14. Он сказал, что в квартире маленькие дети. Действовать надо было быстро, чтобы малыши не наглотались дыма. Я нашел два одеяла, накинул их на самых маленьких, передал детей соседу, тот вынес их из подъезда. Потом, прикрывая шапкой рот и нос, я забрал остальных детей. Кого смог, взял на руки, остальным сказал держаться за мой ремень, пока не выйдем на улицу. Старшие дети и мать вышли следом.

— В тот день муж был на работе, я — дома с пятью детьми (у нас шестеро детей, но старшая дочь уже взрослая и живет отдельно), — рассказывает многодетная мать Тамила Муравская. — Около пяти вечера я почувствовала запах дыма, но ничего подозрительного не увидела. Проверила в квартире все розетки, выключатели — все было в порядке. Через несколько часов запах стал нестерпимым. А потом в квартиру клубами повалил дым. Позже выяснилось, что горит квартира под нами — там делают ремонт и, видимо, загорелся строительный мусор. Но в тот момент я не знала, что делать, куда бежать. И вдруг в нашу квартиру вбежал полицейский. Он мгновенно все взял под контроль и вынес моих детей на улицу. Не могу передать, до чего я ему благодарна.

— Сергей Святнюк вызвал спасателей и, как только смог, вернулся на место происшествия, — рассказывает «ФАКТАМ» начальник пресс-службы столичного главка полиции Оксана Блыщик. — А Андрей Ахременко все это время, рискуя своей жизнью, выносил из дома детей. Ему всего 22 года, в полиции он работает год. И уже совершил геройский поступок. В отличие от некоторых соседей, которые, как потом выяснилось, просто стояли и снимали происходящее на мобильные телефоны. Зная, что в квартире дети, они и не думали прийти на помощь.

Все дети Тамилы Муравской — годовалая дочь и сыновья двух, трех, восьми и четырнадцати лет — остались целы и невредимы. За спасение детей начальник столичного главка полиции Андрей Крищенко представил Сергея Святнюка и Андрея Ахременко к государственной награде.

Ранее fakty.ua сообщали, как в Атланте (США) родители выбрасывали детей из окон горящего дома.

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