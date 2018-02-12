Украинские биатлонисты провалили мужскую гонку преследования на Олимпиаде

На Олимпиаде в Пхенчхане завершилась мужская гонка преследования. Украину в этом виде программы представляли трое спортсменов — Дмитрий Пидручный, Артем Прима. и Сергей Семенов. Согласно результатам состоявшегося 11 февраля спринта, Пидручный стартовал в сегодняшней гонке 21-м, Прима — 40-м, а Семенов — 46-м.

Увы, как ни старались наши парни, им так и не удалось прервать черную полосу нашей биатлонной сборной на Играх-2018. Лишь Артему Приме удалось на финише улучшить стартовую позицию, заняв в сегодняшней гонке 38-е место. В то же время Дмитрий Пидручный финишировал 34-м, Сергей Семенов — 49-м. Результат, возможно, мог быть и лучшим, но украинцев подвела стрельба: Пидручный допустил четыре промаха, Семенов — пять, Прима — шесть.

Победителем сегодняшней гонки стал легендарный француз Мартен Фуркад, завоевавший первое олимпийское «золото» на Играх в Пхенчхане и третье — в карьере (две высших награды были добыты спортсменом в Сочи-2014). «Серебро» досталось 20-летнему шведу Себастьяну Самуэльссону, «бронза» — немцу Бенедикту Доллю.

Олимпиада-2018. Гонка преследования. Мужчины

1. Мартен Фуркад (Франция) — (1+0+0+0) 32:51.7

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — (0+0+1+0) +12.0

3. Бенедикт Долль (Германия) — (0+1+0+0) +15.1



…34. Дмитрий Пидручный (Украина) — (1+0+2+1) +4:01.5

…38. Артем Прима (Украина) — (1+1+2+2) +4:24.6

…49. Сергей Семенов (Украина) — (1+0+2+2) +5:32.

Напомню, что сегодня в Пхенчхане также состоялась женская гонка преследования, в которой лучшей из украинок стала Вита Семеренко.

С графиком проведения и расписанием телетрансляций биатлонных соревнований на Олимпиаде-2018 вы можете ознакомиться здесь.