Украина будет участвовать в расследовании крушения Ан-148 в Подмосковье

Межгосударственный авиационный комитет, объединяющий 12 постсоветских государств, решил привлечь Украину к расследованию крушения самолета Ан-148−100B «Саратовских авиалиний». Авиакатастрофа случилась 11 февраля, обломки самолета обнаружены в районе населенного пункта Аргуново Московской области.

Межгосударственный авиационный комитет ведет официальные расследования ЧП на транспорте. Украину к расследованию решено привлечь как разработчика самолета.

По информации МАК, в Украину уже направлено уведомление о катастрофе, после чего украинская сторона назначила уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании.

Представители госпредприятия «Антонов» уже заявили о готовности участвовать в расследовании, если получат соответствующий запрос.

Как уже сообщали fakty.ua, Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение через четыре минуты после вылета из московского аэропорта «Домодедово». Самолет направлялся в Орск. Погибли все, кто находился на борту — 65 пассажиров и шесть членов экипажа.