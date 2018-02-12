Запад убежден, что Россия не выполнит Минские соглашения, - Безсмертный

Запад убежден, что Россия не выполнит Минские соглашения в части безопасности. Об этом заявил украинский политик, посол Украины в Беларуси (в 2010—2011гг) Роман Безсмертный в эфире телеканала ZIK.

«Запад глубоко убежден, что Россия никогда не выполнит три позиции по безопасности так называемых Минских соглашений. Запад настаивает на том, чтобы Россией были выполнены три договоренности в Минске, которые касаются безопасности. А Украине в закрытом плане дается посыл: делайте, все, что мы от вас хотим, все равно Россия не выполнит эти позиции. В результате вы в плане информационном будете доминировать, а нам будет что сказать своим гражданам. При этом Запад не ориентируется полностью в том, что происходит на Донбассе. Война на Донбассе — это не только опасность для Украины, это еще и опасность для всей Европы», — уверен политик.

По мнению Безсмертного, импульсы конфликта на Донбассе сегодня есть и в Европе, и во всем мире.

«Пока Европа еще не осознает все опасности, которые несет в себе конфликт на Донбассе», — заявил он.

Ранее fakty.ua сообщали, что за три года с момента запуска процесса имплементации Минских соглашений Россия не выполнила ни одного их пункта.