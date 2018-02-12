Мы готовы обменять пленных российских солдат на Сущенко, — Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина готова обменять российских солдат, взятых в плен на Донбассе, на украинцев, которых удерживают в России.

«Мы готовы отпустить российских солдат, которые пришли на нашу землю как убийцы, взамен на освобождение Романа Сущенко», — заявил Петр Порошенко в интервью австрийскому изданию Profil.

Президент Украины подчеркнул, что наша страна стремится вернуть на родину всех соотечественников, удерживаемых в России. При этом он напомнил, что 8 февраля свой 49-й день рождения встретил в застенках журналист «Укринформа» Роман Сущенко, а крымский кинорежиссер Олег Сенцов, приговоренный в России к 20 годам по надуманным обвинениям в терроризме, находится за решеткой почти четыре года.

«Мы хотим вернуть всех: Сущенко, Сенцова, многих крымских татар», — добавил Петр Порошенко.

Как сообщали fakty.ua, Петр Порошенко заявил, что друзья Кремля в правительстве Австрии не спасут Россию от санкций