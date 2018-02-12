Как Настя Волочкова связана со скандалом вокруг Насти Рыбки, Олега Дерипаски и Сергея Приходько (фото)

В понедельник, 12 февраля, стало известно, что иск российского миллиардера Олега Дерипаски к Насте Рыбке будет рассмотрен Усть-Лабинским судом Краснодарского края. Первое заседание состоится 1 марта. Об это заявил юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов.

По имеющейся у него информации, ответчиками выступают два человека — Анастасия Вашукевич (она же Настя Рыбка) и Александр Кириллов (он же Алекс Лесли). Дерипаска обвиняет их в том, что они разместили в соцсетях материалы, касающиеся личной жизни предпринимателя без его согласия.

Настя Рыбка и Олег Дерипаска на яхте в Норвегии

Если про Настю Рыбку и ее роль в скандале вокруг Дерипаски и заместителя председателя правительства Российской Федерации Сергея Приходько fakty.ua уже подробно писали, то Алекс Лесли — это новая фигура.

Александр Кириллов — уроженец Витебска (Белоруссия). Он давно уже обосновался в Москве, где стал известен как эксперт по пикапу (технике соблазнения) и модный секс-гуру. Он написал несколько книжек, названия которых говорят сами за себя — «ЖЖизнь без трусов», «Угнать за 60 секунд, или Секреты успешных знакомств», «Как проснуться в гостях?». Свои практические занятия и тренинги Алекс без стеснения выкладывает в соцсетях.

Алекс Лесли

В ноябре 2017 года Лесли оказался в центре другого секс-скандала. Там обошлось без политики и миллиардеров, но пострадало лицо не менее публичное — бывшая балерина Анастасия Волочкова. Алекс, как говорят, «слил в сеть» фотографии Волочковой, на которых она изображена во время занятий сексом. Сначала появилась информация, что снимки сделал бывший любовник Анастасии Чермен Дзотов. Причем поручил ему это Алекс Лесли в качестве «домашнего задания». Потом секс-гуру заявил, что на фотографиях с Волочковой изображен он сам, а не Дзотов.

Короче, Дерипаска и Приходько должны благодарить Бога, что Настя Рыбка, которая является ярой поклонницей Алекса Лесли, не получала от него подобных «домашних заданий»!

Настя Рыбка

Но вернемся к иску. Миллиардер подал его в Усть-Лабинске, потому что это его родной город. Председатель суда Владимир Осипенко сделал все оперативно — быстро направил документ Роскомнадзору, чтобы тот в обеспечение иска Дерипаски запретил размещение и распространение в СМИ и соцсетях фотографий и видео, сделанных Рыбкой во время ее круиза на яхте миллиардера в Норвегии. Роскомнадзор также оперативно этот запрет издал. И разослал уведомления о блокировке в СМИ, Instagram и YouTube. На сайте же суда карточку дела заполнили задним числом.

Вице-премьер Сергей Приходько

При этом судья Осипенко отказал «Медиазоне» и ФБК в ознакомлении с определением и гражданским делом. «Вы не в деле, ваши права не затронуты, подавайте ходатайства, мы их рассмотрим», — заявил судья юристам.

Адвокаты уже подали ходатайства о допуске в качестве третьих лиц, но ответа из Усть-Лабинского суда еще не получали.