Саакашвили задержали в Киеве в ресторане "Сулугуни" (видео, обновлено)

В Киеве около 15.00 был задержан лидер «Руха новых сил» Михеил Саакавшили. Информация об этом вместе с видео задержания опубликована на Facebook-странице политика. Соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе сообщил, что сейчас едет в аэропорт «Борисполь», куда предположительно могут отвезти политика.

Администратор паблика Саакашвили рассказал, что группа неизвестных приехала на трех белых микроавтобусах Volkswagen. Задержание произошло, когда Саакашвили с компанией обедали в ресторане. Прибывшая группа была одета в камуфляж. Операция была быстрой — все завершилось за считаные минуты. Саакашвили был единственным задержанным.

Позже агентство «Интерфакс-Украина» сообщило, что Саакашвили задержали сотрудники подразделения Государственной пограничной службы Украины по запросу Государственной миграционной службы. Госмиграции как раз проводит экстрадиционную проверку Саакашвили в ответ на запрос об экстрадиции политика от компетентных органов Грузии.

О том, что дело Саакашвили — исключительная компетенция Госмиграции и пограничных органов, в своем последнем интервью подчеркнул президент Украины Петр Порошенко. «Не президент должен решать, что с ним произойдет. Он мог бы быть депортирован, несмотря на то, что я этого бы совсем не хотел. Но это дело Государственной миграционной службы и пограничных органов. Я не хочу на них влиять», — заявил он.

Напомним, сегодня, 12 февраля, Михеил Саакашвили не пришел на допрос в прокуратуру Киева. Политику предстояло дать объяснения в рамках экстрадиционной проверки. В прокуратуре заявили, что проверке инцидент не помешает.