Украина требует от РФ объяснить очередной арест украинца в Крыму
Украина требует от Российской Федерации официального подтверждения задержания в оккупированном Крыму нашего соотечественника Константина Давыденко.
«Посольство Украины в Российской Федерации обратилось нотой к МИД РФ с ходатайством официально подтвердить факт задержания гражданина Украины на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, сообщить о причинах задержания, месте содержания и наличии адвоката», — сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.
По его словам, внимание российской стороны было направлено на «необходимость соблюдения статей 13 и 14 Консульской конвенции между Украиной и РФ 1993 года», которые касаются сообщения о задержании, аресте, заключении и посещении, а также оказании помощи задержанным гражданам.
Как сообщалось ранее, 11 февраля 2018 года в оккупированном Симферополе сотрудники российской ФСБ задержали гражданина Украины Константина Давыденко, который прибыл на полуостров по личным делам. Его обвиняют по статье «шпионаж», вменяя ему сбор сведений о деятельности Росгвардии и ФСБ. 12 февраля ему вынесли меру пресечения — содержание под стражей до 11 апреля 2018 года.
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