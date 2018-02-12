Украина требует от РФ объяснить очередной арест украинца в Крыму

Украина требует от Российской Федерации официального подтверждения задержания в оккупированном Крыму нашего соотечественника Константина Давыденко.

«Посольство Украины в Российской Федерации обратилось нотой к МИД РФ с ходатайством официально подтвердить факт задержания гражданина Украины на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, сообщить о причинах задержания, месте содержания и наличии адвоката», — сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

По его словам, внимание российской стороны было направлено на «необходимость соблюдения статей 13 и 14 Консульской конвенции между Украиной и РФ 1993 года», которые касаются сообщения о задержании, аресте, заключении и посещении, а также оказании помощи задержанным гражданам.

Как сообщалось ранее, 11 февраля 2018 года в оккупированном Симферополе сотрудники российской ФСБ задержали гражданина Украины Константина Давыденко, который прибыл на полуостров по личным делам. Его обвиняют по статье «шпионаж», вменяя ему сбор сведений о деятельности Росгвардии и ФСБ. 12 февраля ему вынесли меру пресечения — содержание под стражей до 11 апреля 2018 года.